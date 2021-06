Czym jest zdolność kredytowa z punktu widzenia pracownika banku?

Z perspektywy doświadczonego doradcy finansowego, zdolność kredytowa to ważna dana analityczno- finansowa wytyczająca indywidualne informacje finansowe o przyszłym kredytobiorcy. Mianowicie jest to złożony zbiór informacji i prowadzonych na jego podstawie analiz. Jak wiemy, są one niezwykle ważne dla banku udzielającego kredytu.

Przy dokonywaniu oceny zdolności finansowej do wzięcia kredytu instytucje bankowe biorą pod uwagę:

- miesięczne zarobki osoby osób będących w związku małżeńskim ubiegającej się o dowolny formę kredytu,

- rodzaj umowy: umowa o pracę, kontrakt (B2B, C2C) oraz umowy innego rodzaju,

- staż pracy (lata pracy),



Historia kredytowa wnioskującego zawarta jest m.in. w rejestrach finansowych: BIK, KRD, ale mogą to być również inne bazy podlegające pod KNF (Komisja Nadzoru Finansowego). Należy pamiętać, że jako potencjalni kredytobiorca nie powinniśmy mieć żadnych odnotowanych zaległych płatności w systemie informacji kredytowej. Osoby, których dane są widoczne w rejestrach dłużników, mają zazwyczaj spore problemy przy ubieganiu się o kredyt.

Komu banki najchętniej dają kredyt?

Koszty utrzymania gospodarstwa domowego prowadzonego przez cały czas pną się do góry. Dlatego zdolność kredytowa każdego potencjalnego kredytobiorcy jest nad wyraz skrupulatnie badana przez bank w trakcie rozpatrywania wniosku o kredyt. Instytucje bankowe najczęściej decydują się na udzielenie kredytu parom, które nie posiadają jeszcze na tym etapie wspólnego życia własnych dzieci. Jednak osoby samotne (single, czyli samotne osoby najczęściej w młodym wieku) mają największe problemy przy wnioskowaniu, np. o kredyt hipoteczny. Z kolei małżeństwa mające miesięczne przyzwoite dochody poradzą sobie ze spłatą zobowiązania kredytowego w sytuacji, gdyby jedno ze współmałżonków straciło pracę bądź poważnie zachorowało.

W jaki sposób można zwiększyć swoją zdolność kredytową?

Jest na to bardzo wiele sposobów, aby nasza zdolność kredytowa była większa. Do najważniejszych oraz najskuteczniejszych należą: zmiana albo znalezienie dodatkowej formy zatrudnienia, spłaty bieżących zobowiązań finansowych, a także zlikwidowanie karty kredytowej. Powinniśmy również sprawdzić, czy nasze dane personalne nie zostały wpisane do jednej z istniejących baz dłużników lub, czy nie ma wszczętego wobec nas postępowania skarbowo- egzekucyjnego. Do systemu dłużników możemy trafić, np. z powodu niezapłacenia mandatu drogowego, trwających czynności windykacyjnych, czy chociażby nieuregulowanego abonamentu za telefon.



Na sam koniec mamy jeszcze jedną uwagę. Pamiętajmy jednocześnie, że banki dla spłaty kredytu w systemie ratalnym mogą ustalić wysokość rat na poziomie nie większym niż 50 - 65 proc. aktualnie otrzymywanego wynagrodzenia przez wnioskodawcę.