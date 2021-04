Kredyty hipoteczny na zakup mieszkania

Jak pozyskać środki na zakup mieszkania?

Jak informują niezależni doradcy finansowi w Polsce od wielu lat panuje niekorzystny stosunek cen nowych mieszkań do średnich zarobków. Choć mieszkań buduje się dużo, to nie są one łatwo dostępne dla przeciętnych obywateli. W tej sytuacji wiele młodych osób gorączkowo zastanawia się, skąd wziąć pieniądze na swoje pierwsze mieszkanie?