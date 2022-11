Dla kogo jest finansowa poduszka bezpieczeństwa?

Dlaczego warto zadbać o poduszkę finansową zwłaszcza w 2023 roku?

W 2023 roku warto zadbać o poduszkę finansową, ponieważ będzie to rok wzrostu gospodarczego. Oznacza to, że będzie więcej pracy, a co za tym idzie - większy dochód. Warto więc zadbać o swoje finansowe bezpieczeństwo i mieć odpowiednią rezerwę na wypadek niespodziewanych wydatków. Poduszka finansowa to także dodatkowa ochrona w razie utraty pracy lub innych nieprzewidzianych sytuacji. Dlatego warto już teraz zadbać o swoje finanse i mieć odpowiednią rezerwę na przyszłość.