Dlaczego boimy się oszczędzać?

Oszczędności dają poczucie bezpieczeństwa, niezależności finansowej, spokoju. Mając je, jesteśmy przygotowani na wszelkie losowe sytuacje, które związane są z strefą finansową. Jak jednak oszczędzać i nie rezygnować z przyjemności życia codziennego? Jak oszczędzać, aby nie musieć rezygnować z wyjazdów, restauracji czy hobby, które wymaga nakładu finansowego?

Bardzo fajny sposób oszczędzania to taki, w którym z każdej pensji odkładamy 10% jej sumy. Jeśli zarabiamy 3000 zł to odkładamy 300 zł. Jeśli jednak pojawiłaby się premia, dodatkowa kwota np. otrzymana w prezencie to z tej kwoty odkładamy już 50%. Oznacza to, że jeśli mama dała nam 100 zł w prezencie to 50 zł mamy dla siebie, a 50 zł do skarbonki.

Jeśli jednak uważamy, że odłożenie tej kwoty 10% jet dla nas trudne, bo wpływa na nasz standard życia, wówczas możemy brakującą kwotę dorobić.Kobiety np. dorabiają sobie w znanych firmach kosmetycznych, oferując ich sprzedaż, Można również zostać tajnym klientem. Można świadczyć usługi w zakresie których mamy wiedzę jak i doświadczenie.

Warto zwrócić uwagę, że brak oszczędności bardzo często przyczynia się do problemów finansowych. W takich przypadkach jesteśmy wręcz zmuszeni do zaciągania kredytów, pożyczek, chwilówek. Jeśli z nich skorzystamy to oddajemy więcej, zaczyna standard życia rzeczywiście się obniżać, a mamy do uregulowania dodatkowe koszty jak prowizja, odsetki itp.

Dlatego nie bójmy się oszczędzania, nie bójmy się niższego standardu życia. Oszczędności to bezpieczeństwo dla nas jak i pozostałych członków rodziny.