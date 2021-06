Pierwszym krokiem przy udzielaniu kredytu hipotecznego jest analiza wiarygodności kredytowej. Mówiąc w skrócie bank pobiera raport BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej. Znajdują się tam informacje o tym jak spłacamy nasze zobowiązania, oraz czy mamy długi. Jest to pierwszy etap weryfikacji, więc warto zająć się tym w pierwszej kolejności. Nawet ze świetnym dochodem nie uzyskamy żadnego finansowania jeśli w raporcie BIK będą informacje o kiepsko spłacanych zobowiązaniach i wypowiedzianych kredytach. Warto taki raport pobrać osobiście na stronie BIK i przeanalizować informacje tam zawarte. Dostarczając do banku aktualny raport BIK zyskujemy również na wiarygodności w oczach analityka co jest kluczowe do pozyskania kredytu.



Jeśli w raporcie BIK znajdują się wpisy nas obciążające możemy podjąć różne kroki żeby poprawić swoją sytuację. Np. Jeśli mieliśmy kredyt z opóźnieniami i od jego spłaty minęło co najmniej 5 lat możemy cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w placówce banku co w większości przypadków wystarczy żeby taki wpis zniknął z naszej historii. Warto pamiętać że bank sprawdza czy jesteśmy wiarygodni, zatem brak jakichkolwiek zobowiązań też nie jest korzystny. Warto zastanowić się nad mniejszym zobowiązaniem tylko po to, żeby pokazać w banku że można na nas polegać. Dzięki temu bank zaproponuje wyższą kwotę kredytu na lepszych warunkach.

Dokumenty finansowe które potrzebujesz do kredytu

Druga kwestia do dokumenty finansowe. Doradca finansowy korzysta z nich do obliczenia naszej zdolności kredytowej zgodnie z wymogami KNF i wytycznymi banku. Warto o tym pamiętać, bo możemy stracić szansę na finansowanie przez optymalizację podatkową. Maksymalna rata na jaką możemy sobie pozwolić to połowa naszego dochodu (dochód=przychód- koszty)



Dokumenty finansowe są pobierane za ostatnie 2 lata. Jeśli więc planujemy inwestycję warto zacząć się przygotowywać już wcześniej. Oczywiście wykazanie dochodu wiąże się z wyższym podatkiem co warto brać pod uwagę przy planowaniu inwestycji.



Bank może wymagać dodatkowych dokumentów jeśli planujemy inwestycję i potrzebujemy dużej kwoty. To samo dotyczy zabezpieczenia. Są to takie dokumenty jak operat szacunkowy w którym rzeczoznawca określa wartość nieruchomości i odpis z Księgi Wieczystej w celu sprawdzenia czy nieruchomość jest zadłużona.