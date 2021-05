1. Poznaj swoją zdolność do zapłaty

Przed podjęciem zobowiązań finansowych ważne jest, aby określić swoją zdolność do zapłaty. Ogólnie rzecz biorąc, twoje długi nie powinny przekraczać 30% twoich dochodów. Rozważ to, aby zapewnić sobie doskonałą historię kredytową. Pamiętaj również o stałych wydatkach, które musisz ponosić każdego miesiąca. W ten sposób będziesz wiedział, jakie są Twoje ograniczenia i czy możesz zaciągnąć nowe zobowiązania.

2. Terminowość płatności

Jest to jedna z głównych wskazówek, aby mieć doskonałą historię kredytową. Będąc odpowiedzialnym z terminami płatności, będziesz wykazywał solidność finansową, co jest postrzegane przez bank jako dobry znak.



Oczywiście, jedno lub dwudniowe opóźnienie w spłacie długu nie wpłynie na Twoją historię kredytową. Jeśli jednak stanie się to stałe, wpłynie to na Twoją historię kredytową i może oznaczać problemy przy ubieganiu się o kredyt.

3. Uporządkuj swoje finanse

Posiadanie jasności co do swoich długów i dochodów pozwoli Ci na lepszą kondycję finansową. W ten sposób będziesz w stanie dokonywać płatności w sposób terminowy, bez wpływu na Twoje finanse osobiste.



Przed dokonaniem wydatku pamiętaj, aby ocenić czy jest on naprawdę konieczny. W ten sposób nie nabawisz się długów, które w przyszłości mogą przysporzyć Ci problemów.