Kredyty frankowe a działalność gospodarcza - prawa podatnika

Ustawa z dnia 1 stycznia 2021 roku zmieniła w ścisłym zakresie uprawnienia dla jednoosobowej działalności gospodarczej, które wcześniej były zarezerwowane jedynie dla konsumentów. Jak podpowiadają niezależni doradcy finansowy, ustawa ta konkretyzuje uprawnienia w następujący sposób:

- Nowelizacja ustawy Prawa Konsumenta daje ochronę przedsiębiorcom, taką jak konsumentom, w przypadku, gdy zawierane przez nich umowy pozostają poza ich specjalizacją rynkową.

- Rozszerzenie ochrony gwarantowanej ustawą dotyczy zatem:

1. Niedozwolonych postanowień umownych (art. 3855 kodeksu cywilnego).

2. Rękojmi za wady rzeczy sprzedanej - art. 5564, 5565, 5765 k.c

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

UWAGA: Przedsiębiorca nie skorzysta z ochrony, o której mowa powyżej, jeśli dla tego przedsiębiorcy zawarta umowa ma charakter zawodowy. Ponadto należy ustalić, czy umowa ta ma bezpośredni związek z działalnością osoby fizycznej.

Droga sądowa, na co można liczyć?

Przedsiębiorcy, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne we frankach, są na ogół w gorszym położeniu niż osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jednak w obecnej sytuacji, sądy bardzo wnikliwie analizują każdy odrębny przypadek. Oznacza to, że sąd bada w jakim zakresie i w jakich proporcjach przeznaczenie kredytu jest powiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej w stosunku do potrzeb danego kredytobiorcy, jako konsumenta. Jeśli przedsiębiorca jest w stanie udokumentować powiązania, wówczas być może będzie mógł liczyć na korzystne dla siebie rozwiązanie. Kluczową kwestią może być wykazanie przez przedsiębiorcę-kredytobiorcę, lub jego przedstawiciela, że zawarta umowa jest nieważna (art.69 ustawy Prawo bankowe) oraz powołanie się na przekroczenie granic swobody umów (art. 3531 k.c.) lub sprzeczność umowy z zasadami życia społecznego.

Klauzule abuzywne, na które mogą być zastosowane w przypadku konsumentów nie mogą być jednak użyte w przypadku przedsiębiorców, dlatego powoływanie się na nie jest niewłaściwe. Kredyty frankowe a działalność gospodarcza to temat, który wciąż ewoluuje, dlatego niewykluczone jest, że w najbliższym czasie zajdą w obowiązującym obecnie prawie zapisy, które rozwikłają spory pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą a bankami, które udzieliły tym przedsiębiorcom kredytów we frankach szwajcarskich.