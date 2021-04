Błędy finansowe popełniają wszyscy. Najczęściej wynika to z niewiedzy lub ze złego zarządzania finansami personalnymi. Jedni mogą zupełnie nie odczuć konsekwencji wynikających z popełniania finansowych błędów, dla innych mogą się one skończyć kryzysem, dlatego dobrym pomysłem jest zabezpieczyć się na przyszłość i jak najszybciej przestać je popełniać. Zapraszamy na nasz mini poradnik przygotowany przez niezależnych doradców finansowych.

Błędy finansowe to nie zidentyfikowane cele finansowe

Każdy z nas marzy o swobodzie w kwestiach finansowych, jednak aby to osiągnąć, należy wyznaczyć sobie finansowe cele. Nawet jeśli w międzyczasie uda ci się coś odłożyć, bez zachowania koncentracji i właściwego ulokowania pieniędzy bardzo szybko rozejdą się na przyjemności lub bezustannie będzie ich zbyt mało. Dodatkowo takie podejście spowoduje, że budowanie majątku i budżetu domowego rozciągnie się na długi okres i może trwać nawet latami. Kiedy ty wreszcie osiągniesz stabilność finansową, osoby które wyznaczyły sobie finansowe cele już dawno będą w świetnej kondycji finansowej.

Brak rozmowy o finansach

Własny dom to miejsce, które jako pierwsze uczy nas zarządzania personalnymi finansami. Warto więc zadbać o to, aby finanse rodzinne były w dobrej kondycji i odbyć z domownikami szczerą i spokojną rozmowę dotyczącą kwestii pieniężnych. Wiemy, jak ciężka może być czasem taka rozmowa, szczególnie z najbliższymi osobami, jednak dla dobra budżetu domowego warto jest ją odbyć i ustali wspólny plan działania. Dobrze wypracowane wspólne podejście do finansów pozwoli wam na wyeliminowanie nieprzyjemnych rozmów i nadmiernego wydawania pieniędzy.

Korzystanie z kredytów i pożyczek

Najczęstszym i najbardziej karygodnym błędem w kwestiach finansowych jest wydawanie pieniędzy, których jeszcze nie mamy, na rzeczy, których absolutnie nie potrzebujemy. Oczywiście, niektóre kredyty są nieuniknione - mówimy tu np. o kredycie hipotecznym. Aczkolwiek w innych wypadkach nie próbujmy zaimponować innym, to jedna z najbardziej zdradliwych finansowych decyzji. Warto omijać z daleka zadłużanie się i poszukiwać innych, bardziej przyjaznych form szybkiego zarobku. Długi konsumenckie są jednym z największych wrogów na drodze do finansowej niezależności i bezpieczeństwa. Z zimną krwią oraz bezwzględnie pozbawiają nas pieniędzy sprawiając, że nasze portfele świecą pustką. Każdego dnia ciężko pracujemy, aby spłacić pozostałe odsetki, a w międzyczasie nasze wspaniałe życie czmycha bokiem. Właśnie dlatego warto szerokim łukiem omijać możliwości zadłużania się, a jeśli już musimy spłacać dług, należy spróbować zrobić to jak najszybciej.



Kiedy znamy namiastkę istniejących błędów finansowych, jakie można popełnić, bardzo łatwo możemy opracować świetne metody obrony przed nimi. Najważniejsze jest to, aby mądrze i rozsądnie zarządzać swoimi personalnymi finansami. To właśnie wtedy będziemy na dobrej drodze do osiągnięcia finansowej niezależności i wolności.