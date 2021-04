Więc jak zadbać o swoje finanse?

Z pewnością kilka razy dziennie wydajesz pieniądze na rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujesz. Butelka Coca-Coli z automatu, filiżanka kawy z drogiej modnej kawiarni, lunch z kolegami, nowa gra na telefon... Lista jest długa. W każdym razie wydajesz kilkaset złotych na każdy drobiazg i natychmiast o tym zapominasz. Doradcy Finansowi rekomendują: najwyższy czas zadbać o swoje finanse osobiste!



Powodem tego zachowania jest brak samokontroli finansowej. Raz po raz dokonujesz drobnych wydatków, nie myśląc o dłuższej perspektywie...



Ale oto co grozi brakiem samokontroli:

– nie zbliżasz się do osiągania dużych celów finansowych

– musisz pożyczyć pieniądze

– nie wiesz, ile pieniędzy będziesz mieć za dzień lub za miesiąc

– cierpisz na ciągły brak pieniędzy.



Oczywiście rezygnacja ze zwykłego stylu życia nie jest łatwa. Stworzenie długoterminowego planu jest trudniejsze niż po prostu marnowanie pieniędzy i nieodmawianie sobie małych przyjemności. Nie wspominając już sytuacji kiedy w grę wchodzą kredyty gotówkowe. Jeśli chcesz żyć w dobrobycie i nie martwić się o swoją przyszłość, będziesz potrzebować umiejętności kontrolowania siebie i swoich wydatków - to są podstawy!



Za każdym razem, gdy wymyślasz sobie wymówkę, dlaczego wydajesz pieniądze na bezużyteczne zakupy, powstrzymujesz się od rozpoczęcia planowania finansowego. Kiedy kupujesz dziś coś niepotrzebnego, pozbawiasz się czegoś ważnego w przyszłości. Może to naprawdę tylko drobiazg. Musisz to kupić, żeby zrobić na kimś wrażenie?



Ale jeśli chcesz żyć bezpiecznie, przestań uzasadniać swoje impulsywne zakupy. Po prostu zrozum, że kiedy kupujesz jakieś bzdury, cofasz się o krok w kierunku swojego dobrobytu finansowego.



Przed każdym zakupem zadaj sobie pytanie: Czy przeżyję bez tej rzeczy?

Aby kontrolować swoje życie finansowe, będziesz musiał zdobyć przydatny nawyk oceny każdego zakupu.

Czy naprawdę potrzebujesz tego? Czy możesz się bez tego obejść? Czy jest tańszy odpowiednik? Zadawaj sobie te pytania za każdym razem, gdy zamierzasz dokonać zakupu.



Samokontrola finansowa to umiejętność powiedzenia – nie – tym rzeczom, którym wcześniej bez namysłu powiedziałbyś – tak. W ten sposób nauczysz się oceniać i akceptować konsekwencje każdej decyzji i działania.

Więc jak zadbać o swoje finanse?

Używaj tylko gotówki, bez kart kredytowych.

Zazwyczaj karty kredytowe są wydawane z bardzo dużym limitem, i to nie bez powodu, z taką kartą w rękach trudniej jest kontrolować swoje wydatki.



Gotówka jest o wiele bezpieczniejsza. Jeśli potrzebujesz środków, lepiej sprawdzi się wtedy kredyt gotówkowy Kalkulator do swojej oferty ma prawie każdy bank. Kiedy nie masz w rękach prawdziwych, papierowych pieniędzy, przy zakupie łatwo jest oderwać się od tego, na co naprawdę cię stać. Ponadto dzięki karcie bez limitu znacznie łatwiej jest wpaść w kłopoty i duże zadłużenie.



Rozwiązanie problemu jest bardzo proste – używaj tylko gotówki. Jeśli okaże się, że jej brakuje, aby przetrwać do następnego miesiąca, zastanów się, na czym możesz zaoszczędzić. W przyszłym miesiącu wydawaj rozsądniej.



Odwiedzaj miejsca, w których lubisz wydawać. pieniądze, bez karty i przy odrobinie gotówki. Większość ludzi ma miejsca, w których prawdopodobnie nie będą w stanie oprzeć się pokusie i z dużym prawdopodobieństwem wydadzą mnóstwo pieniędzy na to, czego chcą, nawet nie zastanawiając się nad konsekwencjami:

– kawiarnia

– księgarnia

– sklep z elektroniką

– sklep odzieżowy.

Każdy ma swoje słabości..

Prawdopodobnie oczekujesz porady, aby nigdy więcej nie odwiedzać takich miejsc. Ale to nie nauczy Cię samokontroli, a jedynie unikania problemów.

Oferujemy znacznie bardziej rozsądną rekomendację. Od czasu do czasu odwiedzaj takie kuszące miejsca, ale wcześniej zdecyduj, ile chcesz wydać w rozsądnych granicach.



Zostaw kartę w domu, potrzebujesz tylko trochę gotówki. Jeśli nie zdecydowałeś dokładnie, co dokładnie kupisz, po raz pierwszy idź bez pieniędzy i przyjrzyj się bliżej. Następnie idź z określoną kwotą, którą musisz zapłacić za upragniony zakup.



Ten proces, powtarzany wiele razy, uczy stawienia czoła pokusie. A opieranie się pokusie jest podstawą samokontroli.



Na przykład jeśli ktoś uwielbia czytać książki, ale stało się tak, że prawie zawsze nie ma wystarczająco dużo czasu aby doczytać je do końca, ale nadal kupuje następne, które chciałby przeczytać i ma nadzieję, że przeczyta je później. To psychologiczna pułapka. W ten sposób zakup zastępuje samo działanie i efekt.



Zajmij się czymś, zamiast kupować substytuty. Jeśli problemem jest brak wolnego czasu, zacznij od przeglądu harmonogramu. Udział w interesującej Cię sprawie jest niezwykle skutecznym sposobem na pozbycie się obsesyjnego pragnienia wydawania coraz więcej pieniędzy na rzeczy, które zastępują faktyczną aktywność. Najpierw przeczytaj wszystko z nagromadzonego stosu książek, a dopiero potem kup nowe!

Czy na pewno musisz tyle wydawać na mieście?

Wszyscy wychodzimy aby spotykać się z innymi ludźmi, spędzać czas poza domem i angażować się w jakąś aktywność społeczną. Najczęściej takie spotkania odbywają się w klubach, restauracjach, sklepach i innych miejscach, w których niestety będziesz musiał wydać mnóstwo pieniędzy.



Na przykład idziesz z przyjaciółmi na lunch, a potem idziesz do kina, a potem decydujesz się wpaść do baru - i już w twoim portfelu brakuje sporej ilości gotówki. Uważaj na tego typu wydatki! Aby dobrze się bawić z przyjaciółmi, nie trzeba wydawać dużo pieniędzy. Na przykład można zebrać się u kogoś w domu, lub gdziekolwiek indziej, gdzie wydawanie pieniędzy nie jest najważniejsze.



Uważnie monitoruj swoje wydatki i okresowo je sprawdzaj. Największą trudnością w śledzeniu wydatków jest to, że zwykle ludzie nie mają jednego miejsca do zebrania danych o wszystkich wydatkach i sprawdzenia, jak i na co wydają swoje ciężko zarobione pieniądze.



Wyjście jest proste: śledź swoje wydatki i zapisuj, gdzie wydajesz każdy grosz. Dla wygody możesz podzielić wszystkie wydatki na kategorie: jedzenie, rozrywka, Odzież, chemia gospodarcza, transport, duże zakupy, rachunki za media i tak dalej.



Możesz użyć jednej z aplikacji do monitorowania finansów osobistych. Do tych samych celów odpowiedni jest zwykły notatnik i arkusz kalkulacyjny na laptopie. Bez względu na to, które narzędzie wybierzesz, cel pozostaje jeden – rejestrowanie wydatków każdego dnia, sortowanie ich według kategorii i analizowanie, aby dowiedzieć się, w jakich kategoriach masz nadmierne wydatki.



Taka rewizja wydatków jest prawie zawsze czymś trudnym osoby która się uczy zarządzania swoimi finansami. Jak należy pomyśleć o kategoriach wydatków, które są najbardziej obciążające. I znów powraca pytanie – czy te zakupy były dla Ciebie tak ważne? Najprawdopodobniej nie! Jakie wydatki lub konkretne miesięczne zakupy możesz całkowicie pominąć? Przynajmniej kilka z nich na pewno się znajdzie!



Automatycznie przelewaj pieniądze na konto oszczędnościowe. Jest jedna znana stara zasada – najpierw zapłać sobie. Oznacza to, że przede wszystkim musisz spłacić długi i odłożyć pieniądze na przyszłość, a dopiero potem zdecydować, jak żyć na pozostałą kwotę.



Najłatwiejszym sposobem przestrzegania tej zasady jest zautomatyzowanie procesu. Gdy wypłata trafi na konto, 10% natychmiast przekaż na swoje konto oszczędnościowe. Jeśli twój bank ma taką usługę, upewnij się, że rachunki za media, kredyty można również zapłacić natychmiast.

Im więcej operacji możesz wykonać automatycznie tym lepiej

Poproś o pomoc bliskich przyjaciół i krewnych. Zaufany krąg przyjaciół i członków rodziny może okazać się bardzo przydatny, jeśli chodzi o zmiany osobiste, do których odnosi się również znalezienie samokontroli finansowej.



Mogą dać ci bardzo pomocne wskazówki, które pasują do twojej sytuacji i posiadanych cech. Znają cię. Wiedzą prawie wszystko o twoich sprawach, a czasem nawet wiedzą lepiej niż Ty.



Ponadto zawsze jest dobrze, jeśli w pobliżu jest osoba, która troszczy się o ciebie, zapewnia wsparcie w trudnym momencie. Po prostu porozmawiaj z kimś, gdy w twoim życiu zaczną się pojawiać zmiany. To świetnie motywuje. Twoi przyjaciele i krewni mogą okazać się wspaniałymi wzorami do naśladowania. Być może masz przyjaciela, który osiągnął te same cele finansowe, które planujesz osiągnąć. Użyj go jako mentora, aby podążać tą samą ścieżką - ucz się z jego doświadczeń.



Nie poddawaj się, gdy coś nie działa. Możesz popełnić błąd raz lub dwa, planując swoje wydatki. Możesz coś kupić bez zastanowienia. Możesz dokonać zakupu, którego później będziesz żałować. W końcu jednak pojawią się pierwsze efekty i będzie już tylko lepiej.



Nie martw się, postęp finansowy to historia o dwóch krokach do przodu i co najmniej jeden do tyłu.

Celem jest dążenie do bycia lepszym niż wcześniej. Jeśli popełniłeś błąd, nie skupiaj się na nim. Zamiast tego zapoznaj się z przyczynami swojego zachowania i staraj się tego unikać w przyszłości.