Dlaczego warto posiadać uporządkowane finanse osobiste?

Jak potwierdzają niezależni doradcy finansowi, pierwszym powodem, dla którego warto posiadać uporządkowane finanse osobiste, jest komfort psychiczny. Jeśli wiemy jakimi środkami dysponujemy, jakie mamy przychody i wydatki oraz jakie sumy możemy przeznaczyć na konkretne cele, żyje się na dużo łatwiej i pewniej. Dzięki temu możemy też lepiej zarządzać naszymi wydatkami, nie wydając zbyt dużo lub zbyt mało pieniędzy na poszczególne elementy naszego życia. Uporządkowane finansowe osobiste pozwalają zatem osiągać wiele celów oraz efektywnie zarządzać pieniędzmi odnosząc z posiadanej sumy najwięcej korzyści, jak to jest tylko możliwe. Uporządkowane finanse zapobiegają też wypadnięciu w tarapaty finansowe, co może znacznie obniżyć poziom naszego życia. Samo utrzymywanie porządku w kwestiach związanych z pieniędzmi nie jest trudne czy problematyczne, a wymaga jedynie regularności, świadomego działania czy poświęcenia odrobiny czasu na to.

Zgromadź wszystkie dokumenty i uporządkuj je!

Pierwszym krokiem do uporządkowania sytuacji finansowej jest zgromadzenie wszystkich dokumentów, jakie posiadamy. Będą to rachunki, wyciągi czy dokumenty kredytowe i te związane z przychodami. Następnie należy je posegregować datami — chronologicznie. Dzięki temu będziemy mieli jasną sytuację, co do naszych obecnych finansów. Dowiemy się, jakie mamy wydatki i przychody oraz jak długo będziemy mieli zobowiązania. Wiedza to podstawa do wszystkich dalszych działań, gdyż to na podstawie tych informacji będziemy podejmować kolejne decyzje. Wszystkie dokumenty należy uważnie prześledzić oraz zapoznać się z nimi dokładnie. Warto przetrzymywać je w jednym miejscu, aby były dostępne pod ręką w razie naszych wątpliwości.

Zamknij zobowiązania które możesz

Gdy posiadamy już wiedzę o naszych finansach osobistych, powinniśmy zastanowić się nad naszymi zobowiązaniami, które posiadamy otwarte. Są to raty kredytów hipotecznych, pożyczki, raty sprzętowe czy abonamenty telekomunikacyjne. Przeważnie każda osoba posiada po kilka takich otwartych zobowiązań. Jeśli mamy taką możliwość, warto zamknąć te, które możemy. Będą to końcówki spłaty rat czy niepotrzebne opcje w abonamentach. Z pewnością pozwoli to uzyskać mniejszą ilość zobowiązań. Poprzez to będzie nam łatwiej nimi zarządzać zarówno od strony logistycznej, jak i psychologicznej. Nie będziemy musieli pamiętać o wielu ratach czy płatnościach oraz będziemy mieli mniejsze obciążenie psychiczne ratami. Mając wolne środki, warto spłacić nimi końcówki rat czy inne zobowiązania nawet rezygnując chwilowo ze swoich przyjemności. W ten sposób szybciej uzyskamy większe możliwości finansowe i szybciej uporządkujemy definitywnie naszą sytuację finansową.

Zrewiduj wydatki

Kolejnym elementem porządkowania finansów osobistych jest zredukowanie wydatków. Każda osoba korzystająca z abonamentów telekomunikacyjnych, multimedialnych czy mediów takich jak prąd, gaz itp. bardzo często od wielu lat nie zmienia operatorów zgadzając się na liczne podwyżki i jedynie reguluje faktury, które są wystawiane miesięcznie. Co pewien czas np. co pół roku lub rok warto jednak dokonać zrewidowania takich wydatków. Powinniśmy samodzielnie przejrzeć oferty innych operatorów, banków czy firm korzystając np. z porównywarek cenowych. Często może okazać się, że u innych operatorów i w innych firmach będziemy za podobne usługi płacili dużo mniej. Obecnie nie ma również większego problemu z przeniesieniem numeru lub usługi, a wszystkie formalności załatwiają nowi operatorzy. Możemy również przeglądać miesięczne wydatki dotyczące tankowania czy zakupów. Poznając je, możemy zaplanować robienie zakupów w bardziej zorganizowany sposób np. jednych dużych w soboty lub tankowanie jedynie na konkretnych najtańszych stacjach benzynowych.

Stwórz budżet domowy

Bardzo ważnym elementem porządkowania finansów osobistych jest tworzenie i przestrzeganie budżetu domowego. Jeśli już wstępnie uporządkowaliśmy swoje finanse oraz wiemy o nich wszystko, należy miesięcznie tworzyć budżet domowy. Jest to spis — plan wydatków i przychodów. Dzięki niemu możemy łatwiej i wydajniej zarządzać naszymi pieniędzmi oraz realizować wiele celów. Tworzenie budżetu domowego możemy wykonywać w komputerze lub na kartce papieru. Kartkę taką należy podzielić na dwie części. W jednej zapisywać będziemy środki, jakie mamy do dyspozycji w danym miesiącu takie jak np. pensje, bonusy, premie itd. a w drugiej wydatki. Następnie wydatki należy układać w liście, zaczynając od tych najważniejszych. Najważniejszymi będą czynsz, opłaty za media, leki czy jedzenie. Do kolejnych zaliczyć możemy opłaty abonamentowe, paliwo czy zakupy ubrań. Najmniej istotnymi będą kieszonkowe, środki na nasze przyjemności czy pieniądze zbierane na nowy sprzęt agd/rtv. W trakcie tworzenia budżetu możemy świadomie zadecydować, na jakie cele przeznaczymy jakie sumy pieniędzy. Ostatnim rokiem jest przestrzeganie założeń, dzięki czemu będziemy mogli komfortowo żyć cały miesiąc bez obawy o brak środków.

Poduszka finansowa i przyszłość

Ważnym elementem uporządkowania swoich finansów jest też stworzenie rezerwy finansowej na przyszłość. Nazywa się ona poduszką finansową. Jej celem jest zabezpieczenie nas przed nieprzewidzianymi wydatkami takimi jak leczenie czy pilne naprawy. Ogólnie poduszka finansowa powinna wystarczyć nam na kilka miesięcy życia, bez uzyskiwania jakichkolwiek dochodów. Poduszka finansowa może być też mniejszą sumą pieniędzy, którą będziemy mogli wykorzystać w razie problemów. Środki możemy przechowywać w części w domu i w części w banku, aby zdywersyfikować swoje oszczędności. Suma ta nie powinna być jednak używana na nic innego jak tylko do tego celu.