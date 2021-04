Często się zdarza, że potrzebujemy dużej ilości pieniędzy bardzo szybko i kredyt rozwiązuje ten problem. Jeżeli nie znamy się na finansach, możemy sobie bardzo zaszkodzić, kogo więc prosić o pomoc? Oczywiście mamy na pewno w swoim otoczeniu osoby z rodziny lub przyjaciół, którzy brali już różnego rodzaju pożyczki i oczywiście warto posłuchać ich rad, natomiast nie są oni zazwyczaj specjalistami od finansów. Zawsze najlepiej udać się do doradcy kredytowego.

Doradca kredytowy jest to osoba, która udzieli nam informacji na temat wszelkiego rodzaju kredytów i pożyczek, powie jakie dokumenty będą niezbędne, która oferta będzie dla nas najkorzystniejsza, określi, jaką mamy szansę na pożyczkę i wprowadzi nas w system prawny z zakresu bankowości i finansów. Fachowa opinia jest nam niezbędna przy tak długoterminowym zobowiązaniu finansowym, ponieważ pomoże on nam określić nie tylko obecną sytuację finansową, ale również sprawdzi prognozy na najbliższe lata, dzięki czemu będziemy mogli czuć się bezpieczniej. Trzeba też odróżnić niezależnych doradców kredytowych od tych pracujących w bankach. W bankach ludzie zatrudnieni na tym stanowisku będą zawsze dążyli do tego, aby przekonać nas do pożyczki na warunkach najkorzystniejszych dla danego banku. Niezależny doradca finansowy wyrazi fachową i obiektywną opinię na temat naszego budżetu.

Przepisy regulujące działalność doradców kredytowych

Eksperci finansowi nie cieszą się zbyt dobrą sławą, głównie dlatego, że do roku 2017, nie było żadnych praw, które regulowałyby jego pracę. Co w praktyce oznacza, że zawód ten mógł wykonywać każdy, kto uzna, że się na tym zna, podoła zadaniu i zasługuje na miano fachowca w tej dziedzinie. Niestety nie wszyscy potrafili obiektywnie ocenić swoje możliwości jedynie osoba i zdarzały się sytuacje, gdy ludzie wychodzili od nich bez żadnej konkretnej wiedzy lub co gorsze jeszcze bardziej nie rozumieli całego systemu. Jednak od 2017 roku obowiązuje ustawa, która mówi o tym, że zawód ten może wykonywać jedynie osoba, która została oficjalnie upoważniona i uzyskała zezwolenie od Komisji Nadzoru Finansowego. Żeby uzyskać taką zgodę, najpierw trzeba zdać specjalistyczny egzamin, a po wpisaniu do rejestru niezależnych pośredników finansowych uiszczać specjalną składkę do KNF.

Warto zaznaczyć, że osoby, które mianują się tym stanowiskiem i pracują w banku, nie mają takiego zezwolenia. Pracownicy bankowi używają tego określenia, ale doradcami finansowymi tak naprawdę nie są, jest to przede wszystkim chwyt marketingowy.

Ile kosztuje porada doradcy finansowego?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Cena zależy od wielu czynników, zazwyczaj pierwsza wizyta jest bezpłatna i to właśnie na niej ustalamy kwotę, jaką będziemy musieli zapłacić za jego pomoc. Tak naprawdę, każdy klient jest inny, ma inne kłopoty i potrzebuje innej porady stąd takie rozwiązanie. Jedni z najlepszych doradców w naszym kraju, mają swoje biura w Warszawie. Warto poszukać ich tam, ponieważ cieszą się znakomitą opinią i ich usługi są darmowe – ich prowizja pochodzi od banków.

Wybór odpowiedniego kredytu

Ten wybór nigdy nie jest łatwy, często spotykamy się, z tym że pożyczkobiorcy nie znają aktualnej sytuacji na rynku finansów i jedyne czym się kierują, jest jak najniższa prowizja, co w efekcie może być dla nich najgorszą opcją. Na ostateczną kwotę kredytu hipotecznego składa się wiele czynników, które sami pomijamy albo nie jesteśmy w stanie ich dostrzec. W tej sytuacji często możemy dobrać ofertę z pozoru najkorzystniejszą, która w efekcie, może pogrążyć nasze finanse w późniejszych latach spłat. Skorzystanie z usług doradców kredytowych, pozwoli nam uniknąć takich pomyłek. Specjaliści tego rodzaju, codziennie stykają się ofertami banków i są bardzo dobrze zorientowani w tej dziedzinie. Na dodatek chętnie dzielą się fachową oraz w 100% obiektywną opinią, dzięki czemu wiemy, że jesteśmy bezpieczni i nie zostaniemy po prostu oszukani.

Jak przygotować się na spotkanie z doradcą?

Warto przygotować kilka podstawowych informacji, takich jak:

na co chcemy wziąć kredyt

wysokość naszej stałej pensji

źródło stałych dochodów

miesięczne wydatki

indywidualne potrzeby

Są to proste odpowiedzi, do których często nawet nie musimy się przygotowywać, dzięki temu uda mu się określić mniej więcej nasza zdolność kredytową i przygotować się do następnego spotkania.

Kiedy skorzystać z usług doradcy kredytowego?

Przede wszystkim należy się zgłosić do takiej osoby, gdy nasz wiedza na temat produktów bankowych jest bardzo niewielka bądź żadna, unikniemy wprowadzenia nas w błąd oraz poszerzymy swoją wiedzę w tym zakresie. Bardzo pomocny okaże się również, gdy szukamy najkorzystniejszej oferty na rynku, osoba ta dokona odpowiednich obliczeń oraz dogłębnie prześwietli wszelkie dostępne oferty na rynku i przedstawi wyniki swojej pracy w sposób konkretny i profesjonalny, tak aby nie pozostawić żadnej wątpliwości co do zalet i wad oferty. Gdy potrzebujesz pomocy, przy załatwianiu formalności, doradca powie Ci, jakich dokładnie dokumentów potrzebujesz, co wypełnić i w jakim terminie zanieść, dopilnuje za Ciebie każdej formalności, tak żeby nie trzeba było zaczynać całego procesu od nowa. Pomoże Ci również szczegółowo i sumiennie przeanalizować każdy szczegół umowy kredytowej, tak aby nic nie było dla Ciebie niespodzianką. Warto też skorzystać z tego typu usługi, gdy najzwyczajniej w świecie nie mamy wiele czasu. Sami często toniemy w ilości dokumentów i procedur niezbędnych do podjęcia zobowiązania, doradca zrobi niemal wszystko za nas, bardzo sprawnie i bez żadnych kłopotów.

Czym się kierować przy wyborze doradcy finansowego?

Jednym z najważniejszych punktów, jest doświadczenie. Bardzo ryzykowne jest podejmowanie współpracy z kimś, kto dopiero zaczyna pracę w zawodzie. Zapewne ta osoba nie zna wszystkich chwytów marketingowych i do końca sama nie wie, na co w praktyce powinno się zwracać uwagę. Osoba, która tylko dorabia w zawodzie doradcy, również może nie być dobrym rozwiązaniem, ponieważ jego znajomość rynku jest bardzo powierzchowna. Warto postawić na indywidualnego doradcę, ponieważ Ci działający w korporacji, często mają jakieś zasady narzucone od góry i mogą nie być w pełni obiektywni. Oczywiści warto też poczytać opinię na temat, tego konkretnego człowieka i porad, których udzielił, jeżeli są one w większości pochlebne, nie ma powodu do obaw.

Czy warto?

Biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, ostateczny wniosek jest tylko jeden. Zawsze warto udać się do doradcy finansowego, który pomoże nam uporać się z tak trudną i ważną decyzją. Trzeba pamiętać, że my, nasze ciocie, wujkowie, rodzice czy rodzeństwo mimo najszczerszych chęci, nie zawsze potrafimy dobrze doradzić w kwestii finansów. Specjalista natomiast nie myli się nigdy lub bardzo rzadko, ponieważ codziennie nad tym pracuje i analizuje oferty. Wybierzmy więc specjalistę.